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Шмигаль назвав три основні завдання під час підготовки до опалювального сезону

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Україна, Вівторок 04 липня 2023 17:25
Шмигаль назвав три основні завдання під час підготовки до опалювального сезону Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні триває підготовка до наступного опалювального сезону. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про три ключові завдання уряду перед настанням холодів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Наостанок про підготовку до наступного опалювального сезону. Завдання номер один - завершити планові ремонти енергетичних об’єктів", - сказав Шмигаль.

Другим завданням, за його словами, є надійний захист енергетичної інфраструктури від російських атак. А завдання номер три - накопичити достатньо ресурсів.

"Наразі маємо на складах 1,5 млн тонн вугілля і 10,4 млрд кубічних метрів газу в газосховищах. На початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля та 14,7 млрд кубометрів газу", - розповів прем'єр.

Шмигаль також зазначив, що завдання доведені до всіх виконавців, чітко визначені відповідальні. За його словами, питання підготовки до опалювального сезону перебувають під постійним контролем.

Опалювальний сезон 2023-2024

Через постійні російські обстріли критичної інфраструктури України в будинках українців минулої зими фактично були відсутні електрика та опалення. Хоча наразі владі вдалося відновити роботу критичної інфраструктури майже до довоєнного періоду, очікується, що ця зима буде схожою на попередню.

Так, заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявляв, що для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно понад 3,4 млрд доларів. Зокрема, сума необхідна як відновлення генерації, так закупівлі необхідних ресурсів.

У травні Кабінет міністрів ухвалив план з підготовки до нового опалювального сезону.

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