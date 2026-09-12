Шмигаль назвав суму, яка знадобиться українській енергетиці на десятиліття

Таку оцінку перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль озвучив під час діалогу з канадськими підприємцями за участю президента України Володимира Зеленського.

За словами Шмигаля, Україна зацікавлена не лише у допомозі партнерів, а й у залученні приватних інвестицій в енергетичний сектор.

"У лютому разом із канадським колегою Тімом Годжсоном ми підписали Меморандум про стратегічне співробітництво України та Канади в енергетичному секторі. Його головний зміст - не "допомога", а "інвестиції". Політичні двері відкриті. Тепер завдання бізнесу - прийти із конкретними проєктами", - зазначив міністр.

Україна, за його словами, вже працює над спрощенням умов для інвесторів та розвитком нової генерації. Зокрема, створено три рівні кредитування нової енергетики.

Також скорочено процедуру приєднання нової генерації до енергосистеми. Строк видачі технічних умов зменшили з 10 до 2 днів, а кількість необхідних документів - із семи до двох.

Крім того, стартував конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової високоманеврової генерації. Масштаб аукціонної підтримки у 2026 році збільшили більш ніж утричі - до 1 ГВт.

Шмигаль зазначив, що Україна може бути цікавою для канадського енергетичного бізнесу завдяки масштабному ринку, інтегрованому в ЄС, а також значному попиту на енергетичний капітал і обладнання впродовж наступних десятиліть.

"Канада, своєю чергою, має довгий капітал, технології, engineering і фінансові інструменти зниження ризику. Ми пропонуємо об'єднати ці переваги, сформувати нові трансатлантичні енергетичні ланцюги, забезпечити енергетичну безпеку України та Європи й посилити економічну присутність Канади на європейському енергоринку", - заявив міністр.