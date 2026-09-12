Шмигаль назвал сумму, которая понадобится украинской энергетике на десятилетие

Такую оценку первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль озвучил во время диалога с канадскими предпринимателями с участием президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Шмыгаля, Украина заинтересована не только в помощи партнеров, но и привлечении частных инвестиций в энергетический сектор.

"В феврале вместе с канадским коллегой Тимом Годжсоном мы подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве Украины и Канады в энергетическом секторе. Его главное содержание - не "помощь", а "инвестиции". Политические двери открыты. Теперь задача бизнеса - прийти с конкретными проектами", - отметил министр.

Украина, по его словам, уже работает над упрощением условий для инвесторов и развитием нового поколения. В частности, создано три уровня кредитования новой энергетики.

Также сокращена процедура присоединения нового поколения к энергосистеме. Срок выдачи технических условий уменьшили с 10 до 2 дней, а количество необходимых документов – с семи до двух.

Кроме того, стартовал конкурс на строительство 1,5 ГВт нового высокоманеврового поколения. Масштаб аукционной поддержки в 2026 году увеличили более чем втрое – до 1 ГВт.

Шмигаль отметил, что Украина может быть интересна канадскому энергетическому бизнесу благодаря масштабному рынку, интегрированному в ЕС, а также значительному спросу на энергетический капитал и оборудование в течение следующих десятилетий.

"Канада, в свою очередь, имеет длинный капитал, технологии, engineering и финансовые инструменты снижения риска. Мы предлагаем объединить эти преимущества, сформировать новые трансатлантические энергетические цепи, обеспечить энергетическую безопасность Украины и Европы и усилить экономическое присутствие Канады на европейском энергорынке", - заявил министр.