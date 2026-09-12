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Шмигаль назвал сумму, которая понадобится украинской энергетике на десятилетие

07:18 12.09.2026 Сб
2 мин
Сумма составляет чуть ли не 100 миллиардов долларов
aimg Филипп Бойко
Фото: министр энергетики Денис Шмигаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Потребности украинской энергетики в ближайшие десятилетия оцениваются по меньшей мере в 91 млрд долларов. Речь идет не только о восстановлении поврежденной инфраструктуры, но и о масштабных инвестициях в новое поколение и развитие энергетического сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дениса Шмыгаля в Telegram.

Такую оценку первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль озвучил во время диалога с канадскими предпринимателями с участием президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Шмыгаля, Украина заинтересована не только в помощи партнеров, но и привлечении частных инвестиций в энергетический сектор.

"В феврале вместе с канадским коллегой Тимом Годжсоном мы подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве Украины и Канады в энергетическом секторе. Его главное содержание - не "помощь", а "инвестиции". Политические двери открыты. Теперь задача бизнеса - прийти с конкретными проектами", - отметил министр.

Украина, по его словам, уже работает над упрощением условий для инвесторов и развитием нового поколения. В частности, создано три уровня кредитования новой энергетики.

Также сокращена процедура присоединения нового поколения к энергосистеме. Срок выдачи технических условий уменьшили с 10 до 2 дней, а количество необходимых документов – с семи до двух.

Кроме того, стартовал конкурс на строительство 1,5 ГВт нового высокоманеврового поколения. Масштаб аукционной поддержки в 2026 году увеличили более чем втрое – до 1 ГВт.

Шмигаль отметил, что Украина может быть интересна канадскому энергетическому бизнесу благодаря масштабному рынку, интегрированному в ЕС, а также значительному спросу на энергетический капитал и оборудование в течение следующих десятилетий.

"Канада, в свою очередь, имеет длинный капитал, технологии, engineering и финансовые инструменты снижения риска. Мы предлагаем объединить эти преимущества, сформировать новые трансатлантические энергетические цепи, обеспечить энергетическую безопасность Украины и Европы и усилить экономическое присутствие Канады на европейском энергорынке", - заявил министр.

Что с энергетикой Украины

Ранее мы писали, что Украина рискует не попасть в европейский энергорынок из-за долгов. Европейская сторона напрямую связывает дальнейшее объединение рынков по решению проблемы задолженности.

Тем временем Украина недоиспользует импорт электроэнергии из ЕС. Искусственные ценовые ограничения на украинском энергорынке мешают использовать импорт электроэнергии из Европы.

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