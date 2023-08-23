Шмигаль назвав розмір збитків від окупації Криму

Російська окупація Криму завдала збитків на більш як 120 мільярдів гривень. Окупанти заплатять за відновлення України та за відновлення українського Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Збитки від окупації Криму складають щонайменше 120 млрд грн. Точна сума буде відома після звільнення півострова та проведення аудиту. Уряд працює над концепцією конфіскації російських активів, заморожених на Заході", - повідомив Шмигаль.

Він пояснив, що це передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, за яким агресор заплатить за все, що знищив.

"Поки Крим окупований, неможливо говорити про справедливість, стійкий мир, безпеку в Європі та міжнародний порядок, заснований на правилах. Але наш прапор знову підніметься над українським Сімферополем, Севастополем, Ялтою та іншими містами українського півострову. Крим буде частиною великої сильної та європейської України. Вдячні всім, хто підтримує нас на цьому шляху", - додав прем'єр.

Про майбутнє Криму

Україна підпише меморандум із провідними компаніями, які готові після деокупації зайти та розвивати Крим.

"Для нас дуже важлива інтеграція півострова в Україну. Вони жили 9,5 років без України, це складне завдання, але Україна прийде, прийде економіка, і Крим буде частиною України по факту. Ми наближаємося до повноправного членства в Європейському союзі, і Крим у ЄС у складі України - це зовсім інша історія", - зазначив український президент Володимир Зеленський.

За його словами, важливо інтегрувати Крим без безпекових загроз у майбутньому. Щоб півострів працював постійно, а не лише у туристичний сезон.

Детальніше про результати пресконференції президента можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.