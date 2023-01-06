UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль назвав обсяг газу в підземних сховищах на початок 2023 року

Фото: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на початок 2023 року в підземних сховищах України зберігалося 11,7 млрд кубометрів газу. Західні партнери готові допомогти із закупівлею додаткових обсягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 6 січня.

"У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси", - сказав він..

За його словами, енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень зараз майже немає.

"Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону можемо сказати, що поки успішно долаємо виклики зими", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Оператор газосховищ України розпочав відбір газу із ПСГ на початку листопада 2022 року. На початок зими у ПСГ було 14 млрд кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПХГ