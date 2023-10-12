Шмигаль назвав необхідну суму міжнародної допомоги Україні на 2024 рік

"Завдяки підтримці міжнародних партнерів нам вдалося стабілізувати ситуацію. Водночас дефіцит державного бюджету цього року складе близько 20%. Наступного року - 21% ВВП. Аби повністю покрити цей дефіцит бюджету нам буде необхідно залучити зовнішнє фінансування на суму близько 42 млрд доларів", - сказав він під час щорічних осінніх зборів МВФ та Світового банку.

За його словами, це дозволить уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому Росія зруйнувала домівки.

Дані Мінфіну

Міністр фінансів України Сергій Марченко на зустрічі з заступником міністра фінансів США із міжнародних справ Джеєм Шамбо під час щорічних зборів МВФ та Світового банку сказав, що потреба в бюджетній підтримці у 2024 році буде на рівні поточного року. Дефіцит прогнозується на рівні 42,9 млрд доларів.

За його словами, за 2023 рік уряд США спрямував на фінансування держбюджету України 10,9 млрд доларів.

Зокрема 11 жовтня до державного бюджету України надійшов грант від США у розмірі 1,15 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Проект бюджету

Згідно з проектом держбюджету, Кабінет міністрів України розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомоги на суму 41,4 млрд доларів, з якої: