Шмыгаль назвал необходимую сумму международной помощи Украине на 2024 год

"Благодаря поддержке международных партнеров нам удалось стабилизировать ситуацию. В то же время дефицит государственного бюджета в этом году составит около 20%. В следующем году - 21% ВВП. Чтобы полностью покрыть этот дефицит бюджета, нам будет необходимо привлечь внешнее финансирование на сумму около 42 млрд долларов", - сказал он во время ежегодного осенне собрания МВФ и Всемирного банка.

По его словам, это позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома.

Данные Минфина

Министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с заместителем министра финансов США по международным делам Джеем Шамбо во время ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка сказал, что потребность в бюджетной поддержке в 2024 году будет на уровне текущего года. Дефицит прогнозируется на уровне 42,9 млрд долларов.

По его словам, за 2023 год правительство США направило на финансирование госбюджета Украины 10,9 млрд долларов.

В частности, 11 октября в государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере 1,15 млрд долларов через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Проект бюджета

Согласно проекту госбюджета , Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощи на сумму 41,4 млрд долларов, из которой: