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Шмигаль назвав кроки для реформування української митниці

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Уряд підготував план, який включає шість елементів реформи, що унеможливлять корупційні прояви на митниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"В уряду є чітке розуміння кроків, які необхідні для реформування Державної митної служби", - наголосив Шмигаль.

За його словами до елементів, що унеможливлять корупційні прояви на митниці входять:

  • спільна база даних із Європейським Союзом;
  • збільшення пунктів пропуску та спільний контроль;
  • ротація працівників;
  • сканери;
  • ризикоорієнтована система;
  • діджиталізація та запровадження електронної черги на пунктах пропуску.

Нагадаємо, сьогодні Шмигаль повідомив, що в Україні будуватимуть підземні укриття для захисту енергооб'єктів.

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Державна митна службаДенис Шмигаль