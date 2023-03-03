Шмыгаль назвал шаги по реформированию украинской таможни

Правительство подготовило план, включающий шесть элементов реформы, которые делают невозможным коррупционные проявления на таможне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"У правительства есть четкое понимание шагов, необходимых для реформирования Государственной таможенной службы", - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, к элементам, которые делают невозможным коррупционные проявления на таможне, входят:
Напомним, сегодня Шмыгаль сообщил, что в Украине будут строить подземные укрытия для защиты энергообъектов.
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