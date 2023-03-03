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Шмыгаль назвал шаги по реформированию украинской таможни

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правительство подготовило план, включающий шесть элементов реформы, которые делают невозможным коррупционные проявления на таможне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"У правительства есть четкое понимание шагов, необходимых для реформирования Государственной таможенной службы", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, к элементам, которые делают невозможным коррупционные проявления на таможне, входят:

  • общая база данных с Европейским Союзом;
  • увеличение пунктов пропуска и общий контроль;
  • ротация работников;
  • сканеры;
  • рискоориентированная система;
  • диджитализация и введение электронной очереди в пунктах пропуска.

Напомним, сегодня Шмыгаль сообщил, что в Украине будут строить подземные укрытия для защиты энергообъектов.

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Государственная таможенная службаДенис Шмыгаль