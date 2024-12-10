Шмигаль назвав два "проблемних міста" у контексті опалювального сезону

"Зараз майже 100% усіх об'єктів - житлових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків - підключені до тепла. Проблемними точками є Херсон, який страждає від ворожих обстрілів, та Кривий Ріг", - розповів глава уряду.

Він уточнив, що у цих двох містах продовжуються активні ремонтні та відновлювальні роботи.

Також, за словами Шмигаля, підприємства, чию інфраструктуру було знищено або пошкоджено через атаки росіян, та які знаходяться на території активних бойових дій, отримають право на реструктуризацію боргів.

"Відповідні критерії для теплопостачальників та водоканалів затвердили на сьогоднішньому засіданні уряду", - наголосив глава уряду.

Таким чином уряд зменшить борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях.