Шмыгаль назвал два "проблемных города" в контексте отопительного сезона

"Сейчас почти 100% всех объектов - жилых домов, больниц, школ, детсадов - подключены к теплу. Проблемными точками являются Херсон, который страдает от вражеских обстрелов, и Кривой Рог", - рассказал глава правительства.

Он уточнил, что в этих двух городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы.

Также, по словам Шмыгаля, предприятия, чья инфраструктура была уничтожена или повреждена из-за атак россиян, и которые находятся на территории активных боевых действий, получат право на реструктуризацию долгов.

"Соответствующие критерии для теплопоставщиков и водоканалов утвердили на сегодняшнем заседании правительства", - подчеркнул глава правительства.

Таким образом правительство уменьшит долговое давление на предприятия критической инфраструктуры на прифронтовых территориях.