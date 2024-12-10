RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Шмыгаль назвал два "проблемных города" в контексте отопительного сезона

Иллюстративное фото: в двух городах Украины есть проблемы с отоплением (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине почти все объекты уже обеспечены теплоснабжением. Но в Кривом Роге и Херсоне с отоплением остаются проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Сейчас почти 100% всех объектов - жилых домов, больниц, школ, детсадов - подключены к теплу. Проблемными точками являются Херсон, который страдает от вражеских обстрелов, и Кривой Рог", - рассказал глава правительства. 

Он уточнил, что в этих двух городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы. 

Также, по словам Шмыгаля, предприятия, чья инфраструктура была уничтожена или повреждена из-за атак россиян, и которые находятся на территории активных боевых действий, получат право на реструктуризацию долгов. 

"Соответствующие критерии для теплопоставщиков и водоканалов утвердили на сегодняшнем заседании правительства", - подчеркнул глава правительства. 

Таким образом правительство уменьшит долговое давление на предприятия критической инфраструктуры на прифронтовых территориях.

Отопление в Кривом Роге

Напомним, в Кривом Роге есть серьезные проблемы с отоплением. В частности, по состоянию на 6 декабря без тепла оставались 443 жилых дома. Теплоснабжение более половины из них не было обеспечено с начала отопительного сезона.

На этом фоне, по словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, было возбуждено уголовное дело.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогХерсонДенис ШмыгальОтопительный сезон