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Шмыгаль: энергетики делают чудеса, чтобы украинцы оставались со светом, теплом и газом

Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил энергетиков за обеспечение стабильных поставок украинцам тепла, газа и электроэнергии в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета Министров Украины.

"Хочу поблагодарить украинских энергетиков, которые сейчас держат сверхважный для всей страны энергетический фронт. Вы делаете чудеса каждый день, чтобы там, где это возможно, украинцы оставались со светом, теплом и газом. Вам благодарна каждая семья", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в условиях войны важной частью работы правительства и местной власти является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры, в частности, тех, которые поставляют людям электроэнергию, тепло и воду.

Напомним, ранее компания ДТЭК сообщила, что мобилизовала все доступные ремонтные бригады для скорейшего восстановления электроснабжения в дома украинцев, в условиях непрекращающихся обстрелов инфраструктуры российскими оккупантами.

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Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль