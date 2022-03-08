Шмигаль: енергетики роблять дива, щоб українці залишались зі світлом, теплом і газом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував енергетикам за забезпечення стабільного постачання українцям тепла, газу та електроенергії в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.

"Хочу подякувати українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт. Ви робите дива щодня, щоби там, де це можливо, українці залишались зі світлом, теплом та газом. Вам вдячна кожна родина", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що в умовах війни важливою частиною роботи Уряду та місцевої влади є забезпечення нормальної роботи об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, тих, які постачають людям електроенергію, тепло та воду.

Нагадаємо, раніше компанія ДТЕК повідомила, що мобілізувала всі доступні ремонтні бригади для якомога скорішого відновлення електропостачання в домівки українців, в умовах безперервних обстрілів інфраструктури російськими окупантами.