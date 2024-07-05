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Шмигаль доручив забезпечити безперебійне електропостачання військовим

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Уряд доручив опрацювати питання щодо електропостачання для військових, що знаходяться в прифронтових областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Безперебійне електропостачання для наших військових... Міністерству оборони, Міненерго  та іншим міністерствам й відомствам доручено опрацювати питання обліку та розрахунків за спожиту електроенергію військовими формуваннями в донецькій області", - пояснив прем'єр.

Він зазначив, що те саме буде стосуватися й інших прифронтових областей.

 

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що від цьогорічної весни українці повернулись до графіків відключення світла. Останнім часом графіки в Україні діють цілодобово, причому світло відключають не лише у "чорних", а й у "сірих" зонах.

Це пов'язано з тим, що через спеку зростає споживання, адже багато людей навіть попри заборону продовжують користуватись кондиціонерами.

Однак інколи відключення світла можуть не співпадати з графіками. Що робити в такому випадку ми пояснювали в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо також, що днями член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначав, що графіки відключення світла в Україні можуть послабити вже після 20-х чисел липня.

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