Шмигаль доручив МОЗ та Міноборони з'ясувати, чому поранені військові самі приходять на ВЛК

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство оборони мають з'ясувати ситуації, коли поранені військовослужбовці змушені самі приходити на військово-лікарські комісії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Я прошу Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я вжити заходів. Адже це абсолютно неприпустимо, коли поранений боєць має ходити на якусь ВЛК. Іще раз прошу з цим розібратися, звернути на це увагу", - заявив прем'єр.

За його словами, в Україні було все налаштовано так, щоб поранені бійці не повинні були ходити на ВЛК. Однак такі ситуації свідчать про те, що загальна система не працює.

Нагадаємо, раніше військові з обмеженою придатністю не підлягали звільненню в запас і продовжували службу у більшості частин, окрім підрозділів, що вимагали відмінного здоров'я. Звільнення було неможливим через відсутність клінічних проявів захворювань, попри те, що багато з них успішно виконували завдання на рівні з іншими військовими.

Однак осінню 2023 року Кабмін вніс низку змін у проходження ВЛК. Військові продовжать службу у підрозділах забезпечення під час особливого періоду. Індивідуальний підхід щодо придатності зберігається, враховуючи безсимптомний перебіг хвороб або незначні порушення функцій.

Внесено зміни до порядку проведення медоглядів у державних та комунальних медзакладах і конкретизовано їх процедуру. Унормовано створення гарнізонних ВЛК у цивільних медзакладах, передачу документів в електронній формі та оскарження постанов ВЛК.