Шмигаль дав низку доручень міністерствам щодо Харківської області

Шмигаль наголосив, що на сьогодні є низка завдань і доручень, які міністерства та відповідальні органи мають оперативно виконати.

Реабілітаційні відділення у багатопрофільних лікарнях

Прем'єр пояснив, що кластерні та надкластерні медзаклади повинні укласти договори з НСЗУ за пакетами реабілітаційної допомоги.

"Це необхідно зробити до 1 листопада цього року", - зазначив він.

Додаткові механізми для пільгового кредитування підприємств

Шмигаль пояснив, що Мінфін та Мінекономіки мають розробити додаткові механізми та можливості для пільгового кредитування підприємств в Харківській області. До цієї роботи, за словами прем'єра, варто долучити Національний банк та державні банки.

Перерозподіл гуманітарної допомоги

"Міненерго та Мінінфраструктури мають опрацювати питання перерозподілу наданих у вигляді гуманітарної допомоги когенераційних установок", - заявив Шмигаль.

Він пояснив, що прифронтові регіони мають отримувати такі установки та міні-ТЕЦ в першу чергу.

Ремонт гідротехнічних споруд

Прем'єр підкреслив, що Міндовкілля та Держагентство мають вжити заходи для проведення капітального ремонту гідротехнічних споруд Краснопавлівського водосховища.

Пошук альтернативних джерел водозабезпечення

Шмигаль наголосив, що Мінінфраструктури, Міндовкілля та обласна влада повинні опрацювати питання щодо можливих альтернативних джерел водозабезпечення області та захисту об’єктів водогосподарської інфраструктури.

"Ці завдання треба виконати у максимально стислі терміни, бо для Харківської області це пріоритетні питання", - підкреслив він.

Прем'єр також зауважив, що вони напрацювали ще цілу низку й інших питань, не менш термінових.

"Прохання взяти все це в роботу й оперативно виконати. Необхідно підтримати людей, підтримати Харківську область", - наголосив він.