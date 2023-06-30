Шмигаль чекає від усіх міністрів ідей щодо запропонованої доктрини Зеленського

Кожне українське міністерство має розробити свою дорожню карту змін, яка базуватиметься на орієнтирах та елементах майбутньої доктрини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Глава уряду нагадав, що президент України Володимир Зеленський запропонував створити нову доктрину, в якій окреслять основні питання майбутнього країни.

Зеленський наголошував, що орієнтирами для доктрини мають стати: філософія нашої перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв, політика справедливості, трансформація України за наступні 10 років.

"Тепер кожне міністерство має подати дорожню карту змін відповідно до озвучених президентом елементів нової доктрини. Це має бути комплексна, чітка та публічна стратегія. Все має бути викладено у зрозумілій та чіткій структурі", - зазначив Шмигаль.

За його словами, всі такі дорожні карти мають бути доступними для громадського ознайомлення, обговорень та дискусій. Відповідальні за розробку таких ініціатив усі міністри.

Доктрина Зеленського

Нагадаємо, 28 червня глава української держави під час виступу у Верховній раді заявив про необхідність створення доктрини в Україні.

Президент пояснив, що такий документ має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та українців. Він також має включати бачення того, якою наша країна стане після перемоги.

Більш детально про нову ініціативу Зеленського можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.