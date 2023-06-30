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Шмыгаль ждет от всех министров идей по предложенной доктрине Зеленского

Новина українською →
Киев, Пятница 30 июня 2023 17:01
Шмыгаль ждет от всех министров идей по предложенной доктрине Зеленского Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Каждое украинское министерство должно будет разработать свою дорожную карту изменений, которая будет основываться ориентирах и элементах будущей доктрины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава правительства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новую доктрину, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны.

Зеленский подчеркивал, что ориентирами для доктрины должны стать: философия нашей победы, глобальность украинской безопасности, политика героев, политика справедливости, трансформация Украины за следующих 10 лет.

"Теперь каждое министерство должно представить дорожную карту изменений в соответствии с озвученными президентом элементами новой доктрины. Это должна быть комплексная, четкая и публичная стратегия. Все должно быть изложено в понятной и четкой структуре", - отметил Шмыгаль.

По его словам, все такие дорожные карты должны быть доступны для общественного ознакомления, обсуждений и дискуссий. Ответственны за разработку таких инициатив все министры.

Доктрина Зеленского

Напомним, 28 июня глава украинского государства во время выступления в Верховной раде заявил о необходимости создания доктрины в Украине.

Президент объяснил, что такой документ должен будет отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и украинцах. Она также должна включать видение того, какой наша страна станет после победы.

Более детально о новой инициативе Зеленского можете узнать в материале РБК-Украина.

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