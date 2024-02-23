Шмигаль про блокаду кордону з Польщею: готуємо пропозиції, готові до розумних компромісів

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Сьогодні проводимо виїзне засідання Уряду. На доручення президента України працюємо у Львівській області. Серед ключових питань - це ситуація з блокадою на кордоні. Готуємо чіткі кроки та конкретні пропозиції", - заявив він.

Премʼєр повідомив, що Україна планує провести з польською стороною прагматичний діалог, і готові до розумних компромісів.

"Одночасно продовжуємо розширювати нашу логістику в інших точках. Морські порти. Дунайські порти. Пункти пропуску з нашими іншими сусідами. Залізниця. У січні 2024 року 88% української пшениці ми експортували до ЄС через Чорне море. Це результат роботи нашого морського логістичного коридору", - заявив він.

Шмигаль додав, що дунайські порти продовжують бити рекорди з точки зору перевалки.

"Інвестуємо далі в розширення їх спроможності. Готуємо групи суден з нашою продукцією по Дунаю. Мова йде про так звані баржеві контейнерні судна, які можуть приплисти в дунайські порти Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца", - заявив він.

Премʼєр додав, що Україна розширює співробітництво з Румунією.

"Наші партнери там довели свою передбачуваність. У січні 2024 року через Румунію транзитом проїхало 1,1 млн тонн зернових. У першій половині лютого вже 0,6 млн тонн", - зазначив він.

Блокада кордону

Напередодні президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів двох країн відбудеться 28 березня у Варшаві.

Пізніше Туск заявив, що проведе зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорюватимуть питання блокади польськими фермерами кордону з Україною

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