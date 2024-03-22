Шмигаль про атаку на енергетику: удар витримали, світло повертатимуть у три етапи

Як зазначив прем'єр, окупанти два дні поспіль атакують Україну, вчора - Київ, сьогодні - Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську, Полтавську, Одеську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Хмельницьку та Миколаївську області.

"Сьогоднішні удари були спрямовані насамперед проти нашої енергетики. Це була одна з найбільших атак на енергетику за 2 роки великої війни. І наймасованіша атака за цей осінньо-зимовий період", - заявив Шмигаль.

За його словами, уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми зі світлом у декількох регіонах, у низці областей ввели відключення світла. Глава уряду наголосив, що зараз енергосистема працює стабільно.

"Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Зараз працюємо над тим, щоб усе полагодити. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок", - додав він.

Шмигаль повідомив, що світло будуть повертати у три етапи. Перший - це підключення критичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання, лікарні). Другий етап - відновлення електропостачання для населення. Третій - заживлення промисловості.

"Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо", - додав він.