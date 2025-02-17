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Шмигаль анонсував візит в Україну колегії європейських комісарів наступного тижня

Фото: Денис Шмигаль анонсував візит європейських комісарів в Україну (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував візит колегії європейських комісарів в Україну наступного тижня. Під час візиту планується обговорення питань безпеки, економічної співпраці та інтеграції в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Наступного тижня Україну відвідає колегія європейських комісарів. У рамках візиту плануються спільні консультації уряду з представниками Єврокомісії, а також низка двосторонніх зустрічей.

Головними темами обговорення стануть співпраця в галузі безпеки та оборони, посилення санкцій проти Росії, економічна взаємодія між Україною та ЄС, а також інтеграційні процеси нашої країни до Європейського Союзу.

"Цей візит у день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії стане ще одним сильним сигналом Європейського Союзу на підтримку нашої держави", - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував візит спецпредставника США Кіта Келлога в Україну. Він зазначив, що 20 лютого в Україну прибуде Келлог та планують відвідати фронт і обговорити гарантії безпеки.

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ЄвросоюзМирні переговориВізит в Україну