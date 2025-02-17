Шмигаль анонсував візит в Україну колегії європейських комісарів наступного тижня

Наступного тижня Україну відвідає колегія європейських комісарів. У рамках візиту плануються спільні консультації уряду з представниками Єврокомісії, а також низка двосторонніх зустрічей.

Головними темами обговорення стануть співпраця в галузі безпеки та оборони, посилення санкцій проти Росії, економічна взаємодія між Україною та ЄС, а також інтеграційні процеси нашої країни до Європейського Союзу.

"Цей візит у день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії стане ще одним сильним сигналом Європейського Союзу на підтримку нашої держави", - зазначив Денис Шмигаль.