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Шмыгаль анонсировал визит в Украину коллегии европейских комиссаров на следующей неделе

Фото: Денис Шмыгаль анонсировал визит европейских комиссаров в Украину (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал визит коллегии европейских комиссаров в Украину на следующей неделе. Во время визита планируется обсуждение вопросов безопасности, экономического сотрудничества и интеграции в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На следующей неделе Украину посетит коллегия европейских комиссаров. В рамках визита планируются совместные консультации правительства с представителями Еврокомиссии, а также ряд двусторонних встреч.

Главными темами обсуждения станут сотрудничество в области безопасности и обороны, усиление санкций против России, экономическое взаимодействие между Украиной и ЕС, а также интеграционные процессы нашей страны в Европейский Союз.

"Этот визит в день третьей годовщины полномасштабного вторжения России станет еще одним сильным сигналом Европейского Союза в поддержку нашего государства", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал визит спецпредставителя США Кита Келлога в Украину. Он отметил, что 20 февраля в Украину прибудет Келлог и планируют посетить фронт и обсудить гарантии безопасности.

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ЕвросоюзМирные переговорыВизит в Украину