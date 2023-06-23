Шмигаль анонсував перевірку діяльності та майна всіх "воєнкомів"

Уряд створить комісію для перевірки діяльності та майнового стану усіх "воєнкомів" по Україні.

Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми прийняли рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі із першим заступником міністра оборони, з правоохоронним блоком, із представником НАЗК, яка перевірить діяльність та майновий стан усіх воєнкомів та їхніх заступників", - сказав Шмигаль.

За його словами, підставою для такого рішення стала ситуація щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.

"Одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади. За рішенням Ставки, таке доручення президент дав головнокомандувачу, по інших воєнкомах будуть проведені перевірки", - додав глава уряду.

Скандал з одеським "воєнкомом"

Як повідомляли ЗМІ, родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення "воєнкома".

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