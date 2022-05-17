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Шлюзи Дніпровської ГЕС відкриють сьогодні: у чому причина

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Запоріжжя, Вівторок 17 травня 2022 12:47
Шлюзи Дніпровської ГЕС відкриють сьогодні: у чому причина Фото: Дніпровська ГЕС
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 17 травня, почнеться технологічний злив води через греблю ДніпроГЕСу. Така процедура традиційна у випадках, коли вода досягає рівня, вищого за належний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"Водосховища переповнені, планують спустити необхідний об'єм води. Відбудеться звичайна технологічна процедура", - йдеться в повідомленні.

Зливати воду почнуть о 13.00.

"Дніпровська ГЕС працює в штатному режимі", - додали в ОВА.

Як повідомлялося, у 2021 році в нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС (вершина Каховського водосховища) зафіксували масову загибель риби. Орієнтовна загальна вага загиблих товстолобів становить близько 4 тис. кілограмів.

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