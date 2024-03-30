Шлюб в онлайні. Українці зможуть одружуватися по відеозвʼязку в "Дії"

Як зазначив міністр, уряд підтримав постанову щодо можливості одруження в онлайн-режимі. Федоров пояснив, що українці зможуть одружуватися просто в застосунку "Дія".

"Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані", - зазначив він.

Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать "Дія.Підписом".

"Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в Дії", - додав Федоров.



