Шлях ветерана у розбудові української "оборонки"

В епоху, коли у всьому світі руйнуються усталені в поствоєнні десятиліття порядки, оборонний промисловий комплекс (ОПК) набуває нового, вирішального значення. Він не лише стоїть на сторожі національної безпеки, але й виступає каталізатором економічного зростання та технологічного прогресу.

У світі, де геополітичні зміни відбуваються з вражаючою швидкістю, продукція ОПК можуть визначати долі цілих народів. Але що ж є джерелом справжньої сили ОПК? Відповідь проста: це люди, які його формують. Серед них ветерани займають особливе місце, адже їхній бойовий досвід трансформується у цінні інновації, що зміцнюють оборонний потенціал країни. Ветерани вносять унікальний вклад, перетворюючи свої знання, випробувані в боях, на технології, які забезпечують надійний захист.

"Шлях ветерана" в Україні — це не просто маршрут від військової служби до цивільного життя, це маршрут від героїзму до інновацій, від відваги до креативності. Визнання та використання вкладу ветеранів у розвиток національного ОПК є критично важливим для України, яка прагне не лише відповідати на внутрішні та зовнішні виклики, але й активно шукати своє майбутнє в новому світі, орієнтуючись на внутрішні потреби та ресурси.

З часів Холодної війни і до нинішніх конфліктів, оборонний промисловий комплекс був тим фундаментом, на якому трималася обороноздатність держав. Виробництво озброєнь, військової техніки та розробка передових технологій – це стовпи національної безпеки. Ветерани, з їх глибоким розумінням військових потреб, часто стають тими, хто робить найбільший внесок у розвиток ОПК. Їхній досвід та знання стають основою для створення збройних систем, які відповідають реальним вимогам сучасної війни.

Історія пам'ятає ветеранів, які змінили траєкторію розвитку ОПК: Вернер фон Браун став одним з архітекторів американської космічної програми; Річард Гатлінг, лікар часів Громадянської війни у США – винахідником першого по-справжньому ефективного кулемета; Генрі Шрепель, ветеран Першої світової, зробив значний внесок у розвиток артилерії та боєприпасів.

Сучасність також не бідна на приклади:

Chiptronics Components, Inc., ветеранський бізнес зі США, що постачає електронні компоненти для військових та промислових потреб;

DaVinci Aerospace, заснована американським ветераном компанія, що спеціалізується на логістиці та авіаційній підтримці.

Viewpoint Systems, британський ветеранський бізнес, який розробляє міцні дисплеї.

Виклики, з якими стикається сучасний ОПК, є багатогранними та складними. Інтеграція новітніх технологій, забезпечення кібербезпеки, адаптація до змінних геополітичних умов, та розробка відповідей на асиметричні загрози — це лише деякі з них. Всі ці аспекти вимагають не тільки передових технологічних рішень, але й стратегічного підходу до планування та управління ресурсами.

Ветерани, з їхнім багатим досвідом та знаннями, можуть відіграти вирішальну роль у відповіді на ці виклики. Вони можуть запропонувати реалістичні стратегії, засновані на практичному досвіді, та сприяти формуванню ефективної оборонної політики через своє глибоке розуміння потреб театру бойових дій. Ветерани також можуть бути важливими посередниками між військовими, розробниками технологій, та політичними лідерами.

Малі підрядники, засновані ветеранами, особливо в США, відіграють ключову роль у прискоренні інновацій в ОПК. Їхня здатність швидко адаптуватися до змін на ринку та нових технологій робить їх незамінними учасниками галузі.

Згідно з даними Army Office of Small Business Program, ветеранський бізнес у Сполучених Штатах Америки продемонстрував значний економічний вплив, згенерувавши 1,14 трлн доларів надходжень у 2022 році. Це підкреслює важливість ветеранських підприємств у загальноекономічному контексті. На жовтень 2023 року, доходи малого ветеранського бізнесу, який є частиною цієї ширшої категорії, склали 46,5 мільярдів доларів, показуючи зростання на 3,17% порівняно з попереднім роком. Ці цифри відображають стійке зростання та внесок ветеранських компаній у розвиток оборонного сектору та економіки в цілому, підкріплюючи їх роль як важливих гравців у національній безпеці та інноваційному прогресі.

Співпраця між ОПК та ветеранами є критично важливою для забезпечення національної безпеки. Ветерани, перетворюючи свій бойовий досвід на інноваційні підходи, сприяють створенню нових технологій та підвищенню ефективності оборонних систем. Їхня участь у бізнесі стимулює економічне зростання та технологічний розвиток, що вже підтверджено зростанням доходів ветеранських компаній у США.

Ветерани в Україні відкривають новий шлях у розвитку оборонного промислового комплексу, перетворюючи свій бойовий досвід на інноваційні рішення. Від виробництва мобільних джерел енергії до розробки ударних дронів Punisher та серветок для чищення зброї CleanShot, ветерани-підприємці, такі як Ігор Бондаренко, Максим Музика та Олександр Морозов, стикаються з бюрократичними перепонами, що ускладнюють впровадження цих життєво важливих технологій. Їхній досвід підкреслює необхідність реформ у законодавстві та процедурах, щоб спростити інтеграцію інновацій у військовий сектор і зміцнити національну безпеку, відкриваючи таким чином новий "шлях ветерана" у сфері оборони та безпеки України.

Ветерани стають вирішальним фактором у формуванні майбутнього ОПК, допомагаючи йому адаптуватися та процвітати у швидкоплинних умовах, вносячи свій вклад у створення міцної та надійної системи національної оборони. Їхній внесок є неоціненним, і їхня роль у майбутньому ОПК буде лише зростати.