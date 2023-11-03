Путь ветерана в развитии украинской "оборонки"

В эпоху, когда во всем мире рушатся устоявшиеся в послевоенные десятилетия порядки, оборонный промышленный комплекс (ОПК) приобретает новое, решающее значение. Он не только стоит на страже национальной безопасности, но и выступает катализатором экономического роста и технологического прогресса.

В мире, где геополитические изменения происходят с поразительной скоростью, продукция ОПК может определять судьбы целых народов. Но что же является источником настоящей силы ОПК? Ответ прост: это люди, которые его формируют. Среди них ветераны занимают особое место, ведь их боевой опыт трансформируется в ценные инновации, укрепляющие оборонный потенциал страны. Ветераны вносят уникальный вклад, превращая свои знания, испытанные в боях, в технологии, обеспечивающие надежную защиту.

"Путь ветерана" в Украине - это не просто маршрут от военной службы к гражданской жизни, это маршрут от героизма к инновациям, от отваги к креативности. Признание и использование вклада ветеранов в развитие национального ОПК критически важно для Украины, которая стремится не только отвечать на внутренние и внешние вызовы, но и активно искать свое будущее в новом мире, ориентируясь на внутренние потребности и ресурсы.

Со времен Холодной войны и до нынешних конфликтов оборонный промышленный комплекс был тем фундаментом, на котором держалась обороноспособность государств. Производство вооружений, военной техники и разработка передовых технологий – это столбы национальной безопасности. Ветераны, с их глубоким пониманием военных потребностей, часто становятся теми, кто вносит наибольший вклад в развитие ОПК. Их опыт и знания становятся основой для создания вооруженных систем, отвечающих реальным требованиям современной войны.

История помнит ветеранов, изменивших траекторию развития ОПК: Вернер фон Браун стал одним из архитекторов американской космической программы; Ричард Гатлинг, врач времен Гражданской войны в США – изобретателем первого по-настоящему эффективного пулемета; Генри Шрепель, ветеран Первой мировой, внес значительный вклад в развитие артиллерии и боеприпасов.

Современность также не бедна примерами:

Chiptronics Components, Inc., ветеранский бизнес из США, поставляющий электронные компоненты для военных и промышленных нужд;

DaVinci Aerospace, основанная американским ветераном компания, специализирующаяся на логистике и авиационной поддержке.

Viewpoint Systems, британский ветеранский бизнес, разрабатывающий крепкие дисплеи.

Вызовы, с которыми сталкивается современный ОПК, многогранны и сложны. Интеграция новейших технологий, обеспечение кибербезопасности, адаптация к изменяющимся геополитическим условиям и разработка ответов на асимметричные угрозы – это лишь некоторые из них. Все эти аспекты требуют не только передовых технологических решений, но и стратегического подхода к планированию и управлению ресурсами.

Ветераны с их богатым опытом и знаниями могут играть решающую роль в ответе на эти вызовы. Они могут предложить реалистичные стратегии, основанные на практическом опыте, и способствовать формированию эффективной оборонной политики через глубокое понимание потребностей театра боевых действий. Ветераны также могут быть важными посредниками между военными, разработчиками технологий и политическими лидерами.

Малые подрядчики, основанные ветеранами, особенно в США, играют ключевую роль в ускорении инноваций в ОПК. Их способность быстро адаптироваться к изменениям на рынке и новым технологиям делает их незаменимыми участниками отрасли.

Согласно данным Army Office of Small Business Program, ветеранский бизнес в Соединенных Штатах Америки продемонстрировал значительное экономическое влияние, сгенерировав 1,14 трлн долларов поступлений в 2022 году. Это подчеркивает значимость ветеранских компаний в общеэкономическом контексте. К октябрю 2023 года доходы малого ветеранского бизнеса, являющегося частью этой более широкой категории, составили 46,5 миллиарда долларов, показывая рост на 3,17% по сравнению с предыдущим годом. Эти цифры отражают устойчивый рост и вклад ветеранов в развитие оборонного сектора и экономики в целом, подкрепляя их роль как важных игроков в национальной безопасности и инновационном прогрессе.

Сотрудничество между ОПК и ветеранами критически важно для обеспечения национальной безопасности. Ветераны, превращая свой боевой опыт в инновационные подходы, способствуют созданию новых технологий и повышению эффективности оборонных систем. Их участие в бизнесе стимулирует экономический рост и технологическое развитие, что уже подтверждено ростом доходов ветеранских компаний в США.

Ветераны в Украине открывают новый путь в развитии оборонного промышленного комплекса, превращая свой боевой опыт в инновационные решения. От производства мобильных источников энергии до разработки ударных дронов Punisher и салфеток для чистки оружия CleanShot, ветераны-предприниматели, такие как Игорь Бондаренко, Максим Музыка и Александр Морозов, сталкиваются с бюрократическими препятствиями, затрудняющими внедрение этих жизненно важных технологий. Их опыт подчеркивает необходимость реформ в законодательстве и процедурах, чтобы упростить интеграцию инноваций в военный сектор и укрепить национальную безопасность, открывая, таким образом, новый "путь ветерана" в сфере обороны и безопасности Украины.

Ветераны становятся решающим фактором в формировании будущего ОПК, помогая ему адаптироваться и преуспевать в быстротечных условиях, внося свой вклад в создание прочной и надежной системы национальной обороны. Их вклад неоценим, и их роль в будущем ОПК будет только расти.