Шлях України в НАТО точно стане коротшим, але робота продовжується, - Кулеба

"Під час важливих візитів президента до Софії, Праги, Братислави та Стамбула (а тут ще й історичний, з огляду на повернення наших героїв) працювали над багатьма питаннями — зброя, членство в ЄС. Але паралельно з цією роботою я подумки був... у Вільнюсі. важливих для України та НАТО рішень уже погоджено. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим", - зазначив Кулеба.

За його словами, це дуже важливий результат, про який нам, як і у багатьох інших випадках, говорили, що цього не буде, а ми разом із найближчими партнерами це зробили.

Він також зазначив, що сьогодні не вистачає рішення, яке зробить цей шлях ще швидше — ясність запрошення України до вступу. Тепер є унікальний момент, щоб внести цю ясність.

"Для НАТО втратити цю можливість означатиме зробити подарунок Путіну в момент, коли його потрібно тиснути на всіх фронтах. Робота триває. І продовжуватиметься без перерви у вихідні, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі", - додав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

З 11 по 12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. На ньому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до Альянсу після закінчення війни. Президент Володимир Зеленський вважає, що країна має всі підстави для цього.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.