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Шли в Украину, чтобы попасть в ЕС: пограничники задержали россиянина и беларуса

Автор: Роман Тверденко

В Волынской области, на границе Украины и Беларуси, задержали двух граждан России и Беларуси. Они пытались попасть в Украину в обход пункта пропуска.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Двоих мужчин заметили возле пункта пропуска "Пища", они продвигались уже по территории Украины после пересечения границы. Их задержали и выяснили обстоятельства.

У мужчин были при себе документы, но границу они решили пересечь в незаконный способ. Задержанные признались, что хотели дальше отправиться на территорию Евросоюза и также пересечь границу нелегально.

Мужчин отправили в пограничное подразделение для проведение проверочных мероприятий и принятия правового решения касательно них.

Ранее сообщалось, что жителя Херсонской области подозревают в нелегальных перевозках людей в Россию через оккупированный Крым. Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Также известно, что Молдова с 25 февраля возобновляет работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной. Завтра снова будет открыт пункт "Виноградовка" - "Вулканешты".

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