Шли в Украину, чтобы попасть в ЕС: пограничники задержали россиянина и беларуса

В Волынской области, на границе Украины и Беларуси, задержали двух граждан России и Беларуси. Они пытались попасть в Украину в обход пункта пропуска.

Двоих мужчин заметили возле пункта пропуска "Пища", они продвигались уже по территории Украины после пересечения границы. Их задержали и выяснили обстоятельства.

У мужчин были при себе документы, но границу они решили пересечь в незаконный способ. Задержанные признались, что хотели дальше отправиться на территорию Евросоюза и также пересечь границу нелегально.

Мужчин отправили в пограничное подразделение для проведение проверочных мероприятий и принятия правового решения касательно них.