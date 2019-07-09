Шлапак: пенсионная реформа должна учитывать интересы всех категорий населения

Фото: Алла Шлапак (из открытых источников)

По мнению Шлапак, пенсионная система должна быть гибкой, справедливой и действенной

Пенсионная система в нашем государстве должна быть реформирована в результате законодательных изменений, которые будут содействовать наполнению Пенсионного фонда Украины. Об этом в эфире программы "Зворотний відлік. Парламентські" рассказала лидер партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак, передает РБК-Украина.

По мнению Шлапак, пенсионная система должна быть гибкой, справедливой и действенной.

"Позиция нашей партии относительно пенсионной реформы четкая: реформа нужна, и она должна учитывать интересы всех категорий населения без исключения. Это касается и сегодняшних пенсионеров, которые получают мизерные выплаты от государства, и будущих пенсионеров – сейчас работающего населения, которые, уплачивая соответствующие взносы из заработных плат, рассчитывают на поддержку государства в будущем", - отметила Шлапак.

По мнению лидера "Социальной справедливости", украинцы, которые уже достигли пенсионного возраста, заслуживают, отработав годами, на достойные выплаты, а не на мизерные средства, которые сегодня предлагает им Пенсионный фонд. Вместе с тем проблему его наполнения в "Социальной справедливости" предлагают решать путем параллельного внедрения системы персонализированных счетов для будущих пенсионеров.

"Государство должно гарантировать защищенность таких персонализированных счетов. Целесообразно также создать рынок страховых услуг, которым будут заниматься пенсионные страховые компании. Так работает большинство цивилизованных стран", – объяснила политик.

По ее словам, принцип заключается в том, что каждый человек с первого года своей трудовой деятельности начинает обеспечивать себя пенсией, откладывая часть месячной зарплаты на персонализированный пенсионный счет.

Шлапак подчеркнула, что в особом внимании со стороны государства нуждаются сотни тысяч украинцев, которые в сложные 90-е годы были лишены возможности официального трудоустройства и из-за этого не имеют необходимого стажа. Государство обязано решить эту проблему, и конкретные шаги нужно сделать в ближайшие два года, уверена политик.

В "Социальной справедливости" убеждены, что пенсионный возраст должен быть четко привязан к качественным показателям жизни человека, а не к финансовой пустоте Пенсионного фонда Украины.

"Нельзя повышать пенсионный возраст, пока мы не достигнем соответствующего качества жизни", – резюмировала Шлапак.