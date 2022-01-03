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Шквали, хуртовини та ожеледиця: українців попередили про небезпеку

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Україна, Понеділок 03 січня 2022 08:09
Шквали, хуртовини та ожеледиця: українців попередили про небезпеку Фото: 3 січня очікуються хуртовини, ожеледиця та шквали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні в Україні очікується погіршення погода. Рятувальники попереджають про хуртовини, шквали вітру та слизьку дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Так, 3 січня вночі у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значний сніг, хуртовини, в Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім цього, по Києву та Київській області 3 січня вночі на дорогах ожеледиця, протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, сьогодні, за даними Укргідрометцентру, очікуються дощі у всіх областях.

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