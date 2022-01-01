Шквалы, дожди, а местами - снег: какой будет погода в первый день 2022 года

Сегодня, 1 января на всей территории Украины будет дождливая погода, а в северо-восточных регионах - со снегом. Ожидаются шквалы, днем температура воздуха поднимется местами до +8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В восточных и северо-восточных областях ожидается снег с дождем, на дорогах гололедица. Впрочем, на остальных территориях также будет идти дождь, но уже без снега. Ночью в западных областях и днем на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха, по данным синоптиков, составит:
Сегодня в столице в течение суток ожидается небольшой дождь. Столбики термометра днем покажут +4 +6 градусов, ночью +1 +3.