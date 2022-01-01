Шквали, дощі, а місцями - сніг: якою буде погода в перший день 2022 року

Сьогодні, 1 січня на всій території України буде дощова погода, а у північно-східних регіонах - зі снігом. Очікуються шквали, вдень температура повітря підніметься подекуди до +8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У східних та північно-східних областях очікується сніг з дощем, на дорогах ожеледиця. Втім, на решті територій також йтиме дощ, але вже без снігу. Вночі у західних областях та вдень на Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура повітря, за даними синоптиків, становитиме:
Сьогодні в столиці протягом доби очікується невеликий дощ. Стовпчики термометра вдень покажуть +4 +6 градусів, вночі +1 +3.