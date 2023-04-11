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Шквальный ветер и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Вторник 11 апреля 2023 07:00
Шквальный ветер и дожди: какой будет погода в Украине сегодня Фото: часть Украины сегодня накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 11 апреля будет по-весеннему теплой. Однако в большинстве областей ожидают шквалы и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что сегодня мелкие дожди ожидаются на западе, а в центральных, восточных и южных областях возможны умеренные осадки. На остальной территории будет сухо.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Однако на юге и востоке Украины прогнозируются шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха по Украине днем будет в пределах от +12 до +17 градусов. Ночью опустится до +3 +8 градусов. В Карпатах днем +3 +8 градусов, а ночью около нуля.

Шквальный ветер и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в столице днем покажут +13 +15 градусов. Ночью температура опустится до +4 +6 градусов.

Напомним, жителей Одессы и области предупредили о шторме и призвали быть осторожными из-за минной опасности.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.

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