Шквальный ветер и дожди: какой будет погода в Украине сегодня
Погода в Украине 11 апреля будет по-весеннему теплой. Однако в большинстве областей ожидают шквалы и дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Синоптики отмечают, что сегодня мелкие дожди ожидаются на западе, а в центральных, восточных и южных областях возможны умеренные осадки. На остальной территории будет сухо.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Однако на юге и востоке Украины прогнозируются шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха по Украине днем будет в пределах от +12 до +17 градусов. Ночью опустится до +3 +8 градусов. В Карпатах днем +3 +8 градусов, а ночью около нуля.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров в столице днем покажут +13 +15 градусов. Ночью температура опустится до +4 +6 градусов.
Напомним, жителей Одессы и области предупредили о шторме и призвали быть осторожными из-за минной опасности.
Также синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.
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