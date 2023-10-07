Шквали та місцями дощ: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вдень невеликі дощі пройдуть на півночі нашої країни та у частині східних, західних і центральних областей. Місцями можливі помірні опади.

Синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 17-22 м/с у більшості областей, крім Закарпаття та південно-східних регіонів.

Температура повітря вдень буде у межах + 14 +19 градусів, на півдні та Закарпатті до +23.

Вночі температура опуститься до +5 +10 градусів. На узбережжі морів буде тепліше - до +13 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно. Вдень Київ накриє дощ, очікуються шквали до 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +15 +17 градусів, а вночі +7 +9 градусів. У Київській області можливі нічні заморозки.

Тепло закінчується

Нагадаємо, наприкінці вересня у Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів. Проте синоптики прогнозують, що тепло скоро закінчиться.

Крім того, вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.