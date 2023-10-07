UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шквали та місцями дощ: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики попередили про дощ та вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 7 жовтня, буде вітряною, місцями очікується дощ. Проте у більшості регіонів буде по-осінньому тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вдень невеликі дощі пройдуть на півночі нашої країни та у частині східних, західних і центральних областей. Місцями можливі помірні опади.

Синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 17-22 м/с у більшості областей, крім Закарпаття та південно-східних регіонів.

Температура повітря вдень буде у межах + 14 +19 градусів, на півдні та Закарпатті до +23.

Вночі температура опуститься до +5 +10 градусів. На узбережжі морів буде тепліше - до +13 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно. Вдень Київ накриє дощ, очікуються шквали до 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +15 +17 градусів, а вночі +7 +9 градусів. У Київській області можливі нічні заморозки.

Тепло закінчується

Нагадаємо, наприкінці вересня у Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів. Проте синоптики прогнозують, що тепло скоро закінчиться.

Крім того, вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр