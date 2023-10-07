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Шквалы и местами дождь: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики предупредили о дожде и ветре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 7 октября, будет ветреной, местами ожидается дождь. Однако в большинстве регионов будет по-осеннему тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь пройдет на севере нашей страны и в части восточных, западных и центральных областей. Местами возможны умеренные осадки.

Синоптики предупреждают о шквальных порывах ветра до 17-22 м/с в большинстве областей, кроме Закарпатья и юго-восточных регионов.

Температура воздуха днем будет в пределах +14 +19 градусов, на юге и Закарпатье до +23.

Ночью температура опустится до +5 +10 градусов. На побережье морей будет теплее - до +13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже облачно. Днем Киев накроет дождь, ожидаются шквалы до 17-22 м/с.

Столбики термометров покажут днем +15 +17 градусов, а ночью +7 +9 градусов. В Киевской области возможны ночные заморозки.

Тепло заканчивается

Напомним, в конце сентября в Киеве было обновлено два температурных рекорда. Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов. Однако синоптики прогнозируют, что тепло скоро закончится.

Кроме того, сентябрь 2023 стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

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