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Шквали та місцями дощ: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 07 жовтня 2023 07:00
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Шквали та місцями дощ: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики попередили про дощ та вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 7 жовтня, буде вітряною, місцями очікується дощ. Проте у більшості регіонів буде по-осінньому тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Вдень невеликі дощі пройдуть на півночі нашої країни та у частині східних, західних і центральних областей. Місцями можливі помірні опади.

Синоптики попереджають про шквальні пориви вітру до 17-22 м/с у більшості областей, крім Закарпаття та південно-східних регіонів.

Температура повітря вдень буде у межах + 14 +19 градусів, на півдні та Закарпатті до +23.

Вночі температура опуститься до +5 +10 градусів. На узбережжі морів буде тепліше - до +13 градусів.

Шквали та місцями дощ: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно. Вдень Київ накриє дощ, очікуються шквали до 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +15 +17 градусів, а вночі +7 +9 градусів. У Київській області можливі нічні заморозки.

Шквали та місцями дощ: прогноз погоди на сьогодні

Тепло закінчується

Нагадаємо, наприкінці вересня у Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів. Проте синоптики прогнозують, що тепло скоро закінчиться.

Крім того, вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.

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