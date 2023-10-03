Школярі відпочиватимуть довше? Графік канікул у навчальному році 2023/2024

Графік навчального року 2023/2024

Цей навчальний рік в Україні проходить в умовах воєнного стану та має ряд особливостей. Зокрема, він буде довшим ніж зазвичай. Міністерство освіти і науки встановило термін навчального року – від 1 вересня 2023 до 28 червня 2024.

При цьому структуру освітнього процесу і тривалість канікул визначають заклади загальної середньої освіти самостійно. Варто зазначити, що відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту", протягом навчального року у школярів має бути не менше 30 календарних днів відпочинку.

За наявною інформацією про затверджені терміни канікул у школах по регіонах, орієнтовний графік виглядає наступним чином:

осінні канікули – 23-29 жовтня ;

; зимові канікули – або 23 грудня - 7 січня, або 30 грудня - 14 січня 2024 ;

; весняні канікули – 25-31 березня 2024 ;

; літні канікули – з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року.

Останні дзвоники у більшості шкіл мають пройти 31 травня, а до 28 червня 2024 можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи освітньої програми.

Дати канікул у школах України

У Києві міська влада визначила, що 1-й семестр у навчальному році триватиме від 1 вересня до 22 грудня 2023; 2-й семестр – від 8 січня до 31 травня 2024.

Як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, останні дзвоники пролунають у школах столиці 31 травня. Терміни канікул в навчальних закладах Києва такі:

осінні канікули – 23-29 жовтня 2023;

зимові канікули – 23 грудня 2023 - 7 січня 2024;

весняні канікули – 25-31 березня 2024.

Для першокласників буде додатковий тиждень канікул взимку – 19-25 лютого 2024.

У Департаменті освіти Житомира наголосили, що терміни канікул цьогоріч у школах можуть залежати від безпекової ситуації в країні, температурного режиму, ситуації зі світлом.

Орієнтовно школярі Житомира мають піти на канікули восени з 23 по 29 жовтня, взимку – від 23 грудня по 14 січня. Весняні канікули заплановано на 23-31 березня, а навчальний рік має завершитись 6 червня 2024.

У Дніпрі визначили наступні дати початку та закінчення канікул у 2023/2024 навчальному році:

осінні канікули – 30 жовтня - 7 листопада;

зимові канікули – 23 грудня 2023 - 7 січня 2024;

весняні канікули – 25 березня - 31 березня 2024.

У Харкові попередні дати канікул в 2023/2024 навчальному році озвучили в Департаменті освіти. Так, восени діти відпочиватимуть із 23 по 29 жовтня, а взимку канікули триватимуть від 30 грудня до 14 січня 2024.

На сайті управління освіти Київського району Харківської міської ради наведено орієнтовні терміни канікул:

восени – з 23 жовтня по 29 жовтня 2023;

взимку – з 30 грудня 2023 по 14 січня 2024;

навесні – з 25 березня по 31 березня 2024 року;

влітку – з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024.

Додаткові канікули для першачків – з 19 по 25 лютого 2024.

У школах Полтавщини орієнтовний графік канікул виглядає так само. Восени учні відпочиватимуть 23-29 жовтня, взимку – 30 грудня - 14 січня, навесні – 25-31 березня.

Школярі в Черкасах підуть на канікули наприкінці жовтня (23-29 числа). Зимові канікули триватимуть з 23 грудня по 7 січня, а весняні – 25-31 березня 2024.

Чи будуть довгі канікули в Україні

На тривалість канікул у навчальному році 2023/2024 може вплинути безпекова ситуація, перебої зі світлом та теплом, як це було минулого року внаслідок ударів російських ракет по критичній інфраструктурі.

В Міністерстві освіти і науки України наголошують, що в школах можуть запровадити довготривалі канікули. Але це робитимуть у кожному конкретному закладі освіти лише в разі необхідності.

"Якщо виникне потреба в організації великих канікул у зв'язку з тим, що будуть перебої з електроенергією, в кожній школі чи в кожному регіоні буде прийнято відповідне рішення і будуть організовані такі великі канікули", – повідомив заступник міністра освіти Андрій Сташків в ефірі національного телемарафону.