Школьники будут отдыхать дольше? График каникул в учебном году 2023/2024

График учебного года 2023/2024

Этот учебный год в Украине проходит в условиях военного положения и имеет ряд особенностей. В частности, он будет длиннее обычного. Министерство образования и науки установило срок учебного года – с 1 сентября 2023 до 28 июня 2024.

При этом структуру образовательного процесса и продолжительность каникул определяют заведения общего среднего образования самостоятельно. Следует отметить, что согласно закону "О полном общем среднем образовании", в течение учебного года у школьников должно быть не менее 30 календарных дней отдыха.

По имеющейся информации об утвержденных сроках каникул в школах по регионам, ориентировочный график выглядит следующим образом:

осенние каникулы – 23-29 октября ;

; зимние каникулы – или 23 декабря - 7 января, или 30 декабря - 14 января 2024 ;

; весенние каникулы – 25-31 марта 2024 ;

; летние каникулы – со дня окончания учебного года по 31 августа 2024 года.

Последние звонки в большинстве школ должны пройти 31 мая, а до 28 июня 2024 года могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.

Дать каникул в школах Украины

В Киеве городские власти определили, что 1-й семестр в учебном году продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023; 2-й семестр – с 8 января по 31 мая 2024.

Как отметил заместитель председателя КГВА Валентин Мондриевский, последние звонки прозвучат в школах столицы 31 мая. Сроки каникул в учебных заведениях Киева следующие:

осенние каникулы – 23-29 октября 2023;

зимние каникулы – 23 декабря 2023 - 7 января 2024;

весенние каникулы – 25-31 марта 2024.

Для первоклассников будет дополнительная неделя каникул зимой – 19-25 февраля 2024.

В Департаменте образования Житомира отметили, что сроки каникул в школах могут зависеть от ситуации с безопасностью в стране, температурного режима, ситуации со светом.

Ориентировочно школьники Житомира должны уйти на каникулы осенью с 23 по 29 октября, зимой – с 23 декабря по 14 января. Весенние каникулы запланированы на 23-31 марта, а учебный год должен завершиться 6 июня 2024.

В Днепре определили следующие даты начала и окончания каникул в 2023/2024 учебном году:

осенние каникулы – 30 октября - 7 ноября;

зимние каникулы – 23 декабря 2023 - 7 января 2024;

весенние каникулы – 25 марта – 31 марта 2024

В Харькове предварительные даты каникул в 2023/2024 учебном году озвучили в Департаменте образования. Так, осенью дети будут отдыхать с 23 по 29 октября, а зимой каникулы будут продолжаться с 30 декабря до 14 января 2024.

На сайте управления образования Киевского района Харьковского городского совета приведены ориентировочные сроки каникул:

осенью – с 23 октября по 29 октября 2023;

зимой – с 30 декабря 2023 по 14 января 2024;

весной – с 25 марта по 31 марта 2024;

летом – со дня окончания учебного года до 31 августа 2024.

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 19 по 25 февраля 2024.

В школах Полтавщины ориентировочный график каникул выглядит так же. Осенью учащиеся будут отдыхать 23-29 октября, зимой – 30 декабря - 14 января, весной – 25-31 марта.

Школьники в Черкассах уйдут на каникулы в конце октября (23-29 числа). Зимние каникулы продлятся с 23 декабря по 7 января, а весенние – 25-31 марта 2024.

Будут ли длинные каникулы в Украине

На продолжительность каникул в учебном году 2023/2024 может повлиять ситуация с безопасностью, перебои со светом и теплом, как это было в прошлом году вследствие ударов российских ракет по критической инфраструктуре.

В Министерстве образования и науки Украины отмечают, что в школах могут ввести длительные каникулы. Но это будут делать в каждом конкретном учебном заведении только в случае необходимости.

"Если возникнет потребность в организации больших каникул в связи с тем, что будут перебои с электроэнергией, в каждой школе или в каждом регионе будет принято соответствующее решение и будут организованы столь большие каникулы", – сообщил заместитель министра образования Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона.