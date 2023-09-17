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Школярі в Україні можуть отримати безкоштовний ноутбук, але не всі: що відомо

Фото: ноутбук безкоштовно можуть отримати школярі в Україні, але не всі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні у школярів є можливість отримати безкоштовний ноутбук. При цьому існують декілька "але".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН України.

Які області отримають ноутбуки?

В пріоритеті ті області, в яких переважає дистанційна освіта. А саме:

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Луганська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Одеська.

"Девайси розподіляють пропорційно між цими областями України. У жодної з них немає пріоритету одна над одною", - зазначають в МОН.

Хто має право на першочергове отримання гаджета?

В першу чергу девайсами мають бути забезпечені наступні категорії школярів:

  • малозабезпечені або багатодітні сім'ї;
  • внутрішньо переміщених дітей;
  • дітей із особливими освітніми потребами;
  • дітей з інвалідністю;
  • дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Хто зовсім не отримає?

Крім областей, що не потрапили до зазначеного вище списку, ноутбук не зможуть отримати ті українські школярі, які зараз за кордоном.

"Заклади освіти не можуть передавати отримані девайси дітям, які перебувають за кордоном, оскільки одержане обладнання є зареєстрованим майном таких закладів", - зазначають МОН.

 

Як писало РБК-Україна, навчання у школах вирішили змінити з огляду на ситуацію у зв'язку з військовими діями. МОН уже розробило багато нововведень, які мають полегшити освітній процес і діють уже з 1 вересня. Докладніше про них - у матеріалі.

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