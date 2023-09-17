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Школьники в Украине могут получить бесплатный ноутбук, но не все: что известно

Фото: ноутбук бесплатно могут получить школьники в Украине, но не все (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине у школьников есть возможность получить бесплатный ноутбук. При этом существуют несколько "но".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН Украины.

Какие области получат ноутбуки?

В приоритете те области, где преобладает дистанционное образование. А именно:

  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Одесская.

"Девайсы распределяют пропорционально между этими областями Украины. У нижней из них нет приоритета друг над другом", - отмечают в МОН.

Кто имеет право на первоочередное получение гаджета?

В первую очередь девайсами должны быть обеспечены следующие категории школьников:

  • малообеспеченные или многодетные семьи;
  • внутри перемещенных детей;
  • детей с особыми образовательными потребностями;
  • детей с инвалидностью;
  • детей, лишенных родительской опеки.

Кто не получит совсем?

Помимо областей, что не попали в указанный выше список, ноутбук не смогут получить те украинские школьники, которые находятся сейчас за границей.

"Учебные заведения не могут передавать полученные девайсы детям, которые находятся за границей, поскольку полученное оборудование является зарегистрированным имуществом таких заведений", - отмечают МОН.

Как писало РБК-Украина, обучение в школах решили изменить, учитывая ситуацию в связи с военными действиями. МОН уже разработало много новшеств, которые должны облегчить образовательный процесс и действуют уже с 1 сентября. Подробнее о них - в материале.

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