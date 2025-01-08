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Школярі та студенти зможуть зарахувати волонтерство як практику: деталі закону

Фото: Як волонтерство стане частиною освіти (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні ухвалено зміни до законів про освіту та волонтерську діяльність, які інтегрують волонтерство в освітній процес. Волонтерська діяльність стане частиною шкільної та університетської освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект про зміни в закон.

За ухвалення законопроєкту проголосували 298 народних депутатів. Зміни охоплюють закони "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про вищу освіту" та "Про волонтерську діяльність".

Що зміниться в освітньому процесі

У законах "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту" тепер передбачено:

  • Упровадження волонтерської діяльності як частини освітнього процесу.
  • Створення умов для розвитку та підтримки волонтерства серед учасників освітнього процесу.
  • Підвищення суспільного престижу волонтерської діяльності.

Зокрема, статті 8 і 26 закону "Про освіту" та статті 16 і 38 закону "Про повну загальну середню освіту" доповнено положеннями про підтримку волонтерства.

Нововведення у вищій освіті

Закон "Про вищу освіту" тепер містить визначення поняття "мотиваційний лист", який абітурієнти мають подавати під час вступу. До мотиваційного листа можна додати інформацію про досягнення у волонтерській діяльності, що підкреслює її важливість у формуванні компетенцій.

Важливі зміни для волонтерів

Закон "Про волонтерську діяльність" також зазнав змін:

  • Волонтери зможуть отримувати офіційні документи (свідоцтва), які підтверджують їхню діяльність, із зазначенням напрямку, періоду та кількості відпрацьованих годин.
  • Час волонтерської роботи за профільним напрямом тепер зараховується як практика для студентів відповідних спеціальностей.
  • Компетентності, здобуті під час волонтерства, можуть бути визнані як результати неформального чи інформального навчання.

Кабінету Міністрів України доручено в місячний строк привести всі нормативно-правові акти у відповідність із новими нормами з моменту набрання чинності.

Нагадаємо, що Верховна Рада України запропонувала внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту", надаючи громадянам право на визнання результатів навчання, здобутих за кордоном.

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