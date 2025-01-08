Школярі та студенти зможуть зарахувати волонтерство як практику: деталі закону

В Україні ухвалено зміни до законів про освіту та волонтерську діяльність, які інтегрують волонтерство в освітній процес. Волонтерська діяльність стане частиною шкільної та університетської освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект про зміни в закон.
За ухвалення законопроєкту проголосували 298 народних депутатів. Зміни охоплюють закони "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про вищу освіту" та "Про волонтерську діяльність".
У законах "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту" тепер передбачено:
Зокрема, статті 8 і 26 закону "Про освіту" та статті 16 і 38 закону "Про повну загальну середню освіту" доповнено положеннями про підтримку волонтерства.
Закон "Про вищу освіту" тепер містить визначення поняття "мотиваційний лист", який абітурієнти мають подавати під час вступу. До мотиваційного листа можна додати інформацію про досягнення у волонтерській діяльності, що підкреслює її важливість у формуванні компетенцій.
Закон "Про волонтерську діяльність" також зазнав змін:
Кабінету Міністрів України доручено в місячний строк привести всі нормативно-правові акти у відповідність із новими нормами з моменту набрання чинності.
Нагадаємо, що Верховна Рада України запропонувала внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту", надаючи громадянам право на визнання результатів навчання, здобутих за кордоном.