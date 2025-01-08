Школьники и студенты смогут засчитать волонтерство как практику: детали закона

За принятие законопроекта проголосовали 298 народных депутатов. Изменения охватывают законы "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "О высшем образовании" и "О волонтерской деятельности".

Что изменится в образовательном процессе

В законах "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании" теперь предусмотрено:

Внедрение волонтерской деятельности как части образовательного процесса.

Создание условий для развития и поддержки волонтерства среди участников образовательного процесса.

Повышение общественного престижа волонтерской деятельности.

В частности, статьи 8 и 26 закона "Об образовании" и статьи 16 и 38 закона "О полном общем среднем образовании" дополнены положениями о поддержке волонтерства.

Нововведения в высшем образовании

Закон "О высшем образовании" теперь содержит определение понятия "мотивационное письмо", которое абитуриенты должны подавать при поступлении. В мотивационное письмо можно добавить информацию о достижениях в волонтерской деятельности, что подчеркивает ее важность в формировании компетенций.

Важные изменения для волонтеров

Закон "О волонтерской деятельности" также претерпел изменения:

Волонтеры смогут получать официальные документы (свидетельства), подтверждающие их деятельность, с указанием направления, периода и количества отработанных часов.

Время волонтерской работы по профильному направлению теперь засчитывается как практика для студентов соответствующих специальностей.

Компетентности, полученные во время волонтерства, могут быть признаны как результаты неформального или информального обучения.

Кабинету Министров Украины поручено в месячный срок привести все нормативно-правовые акты в соответствие с новыми нормами с момента вступления в силу.