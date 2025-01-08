Школьники и студенты смогут засчитать волонтерство как практику: детали закона

В Украине приняты изменения в законы об образовании и волонтерской деятельности, которые интегрируют волонтерство в образовательный процесс. Волонтерская деятельность станет частью школьного и университетского образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект об изменениях в закон.
За принятие законопроекта проголосовали 298 народных депутатов. Изменения охватывают законы "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", "О высшем образовании" и "О волонтерской деятельности".
В законах "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании" теперь предусмотрено:
В частности, статьи 8 и 26 закона "Об образовании" и статьи 16 и 38 закона "О полном общем среднем образовании" дополнены положениями о поддержке волонтерства.
Закон "О высшем образовании" теперь содержит определение понятия "мотивационное письмо", которое абитуриенты должны подавать при поступлении. В мотивационное письмо можно добавить информацию о достижениях в волонтерской деятельности, что подчеркивает ее важность в формировании компетенций.
Закон "О волонтерской деятельности" также претерпел изменения:
Кабинету Министров Украины поручено в месячный срок привести все нормативно-правовые акты в соответствие с новыми нормами с момента вступления в силу.
Напомним, что Верховная Рада Украины предложила внести изменения в закон "О полном общем среднем образовании", предоставляя гражданам право на признание результатов обучения, полученных за рубежом.