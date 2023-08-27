UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Школярі можуть вивчати українські предмети за кордоном: як записатися

Фото: школярі можуть вивчати українські предмети перебуваючи за кордоном (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В зв'язку з повномаштабним вторгненням Росії в Україну багато українських школярів були змушені виїхати за кордон. Однак незалежно від місцезнаходження діти все ж можуть вивчати українські предмети в онлайн форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства освіти й науки України.

Проєкт "Залишаємось з Україною" розпочинає реєстрацію на онлайн-заняття для школярів 5-11 класів, які наступний навчальний рік планують перебувати за кордоном. Мета проєкту - зберегти зв'язок дітей з Україною та її системою освіти. За минулий навчальний рік заняття вже охопили приблизно 1 320 дітей у понад 20 країнах.

На курсі учні зможуть безоплатно вивчати:

  • українську мову;
  • українську літературу;
  • історію України.

"Цих предметів немає у закордонних школах, але вони є надзвичайно важливими для українських школярів. Щоб не забувати рідну мову, усвідомлювати себе частиною українського суспільства, розвивати світогляд", - пояснили в міністерстві.

Заняття на курсі відбуваються так, щоб учням їх було зручно поєднувати з навчанням у школі за кордоном: увечері в будні або вихідні. Діти отримують незначну кількість домашніх завдань та зворотний зв'язок від учителя.

Щоб долучитися до курсу, зареєструйте дитину за посиланням.

Навчання українських школярів

До початку нового навчального року в Україні залишається менше ніж місяць. Дискусії про його формат ще тривають, але дедалі більше регіонів заявляють про готовність до повернення школярів за парти. При цьому в МОН наголошують, що для переходу з онлайну до очних занять у навчальному закладі має бути укриття.

Докладніше про те, в яких регіонах вже визначились із форматом навчання з 1 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що в українських школах можуть ввести вивчення правил дорожнього руху. Крім того, пропонується залучення до вивчення правил дорожнього руху батьків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Українкадіти