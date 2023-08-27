Школярі можуть вивчати українські предмети за кордоном: як записатися

Проєкт "Залишаємось з Україною" розпочинає реєстрацію на онлайн-заняття для школярів 5-11 класів, які наступний навчальний рік планують перебувати за кордоном. Мета проєкту - зберегти зв'язок дітей з Україною та її системою освіти. За минулий навчальний рік заняття вже охопили приблизно 1 320 дітей у понад 20 країнах.

На курсі учні зможуть безоплатно вивчати:

українську мову;

українську літературу;

історію України.

"Цих предметів немає у закордонних школах, але вони є надзвичайно важливими для українських школярів. Щоб не забувати рідну мову, усвідомлювати себе частиною українського суспільства, розвивати світогляд", - пояснили в міністерстві.

Заняття на курсі відбуваються так, щоб учням їх було зручно поєднувати з навчанням у школі за кордоном: увечері в будні або вихідні. Діти отримують незначну кількість домашніх завдань та зворотний зв'язок від учителя.

Щоб долучитися до курсу, зареєструйте дитину за посиланням.

Навчання українських школярів

До початку нового навчального року в Україні залишається менше ніж місяць. Дискусії про його формат ще тривають, але дедалі більше регіонів заявляють про готовність до повернення школярів за парти. При цьому в МОН наголошують, що для переходу з онлайну до очних занять у навчальному закладі має бути укриття.

Докладніше про те, в яких регіонах вже визначились із форматом навчання з 1 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що в українських школах можуть ввести вивчення правил дорожнього руху. Крім того, пропонується залучення до вивчення правил дорожнього руху батьків.

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