Школьники могут изучать украинские предметы за границей: как записаться

Проект "Остаемся с Украиной" начинает регистрацию на онлайн-занятия для школьников 5-11 классов, которые следующий учебный год планируют находиться за рубежом. Цель проекта - сохранить связь детей с Украиной и ее системой образования. За прошлый учебный год занятия уже охватили примерно 1 320 детей в более чем 20 странах.

На курсе ученики смогут бесплатно изучать:

украинский язык;

украинскую литературу;

историю Украины.

"Этих предметов нет в зарубежных школах, но они чрезвычайно важны для украинских школьников. Чтобы не забывать родной язык, осознавать себя частью украинского общества, развивать мировоззрение", - пояснили в министерстве.

Занятия на курсе проходят так, чтобы ученикам их было удобно совмещать с обучением в школе за рубежом: вечером в будни или выходные. Дети получают незначительное количество домашних заданий и обратную связь от учителя.

Чтобы присоединиться к курсу, зарегистрируйте ребенка по ссылке.

Обучение украинских школьников

До начала нового учебного года в Украине остается меньше месяца. Дискуссии о его формате продолжаются, но все больше регионов заявляют о готовности к возвращению школьников за парты. При этом в МОН подчеркивают, что для перехода из онлайн в очные занятия в учебном заведении должно быть укрытие.

Более подробно о том, в каких регионах уже определились с форматом обучения с 1 сентября - в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что в украинских школах могут ввести изучение ПДД. Кроме того, предлагается привлечение к изучению ПДД родителей.

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