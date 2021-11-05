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Школы Житомира выходят с каникул: какие учреждения вернутся к очному формату

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Житомир, Пятница 05 ноября 2021 15:34
Школы Житомира выходят с каникул: какие учреждения вернутся к очному формату Фото: школы Житомира выходят с каникул 8 ноября (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Житомире с 8 ноября школьники возвращаются с осенних каникул. Однако к очной форме обучения смогут вернуться ученики всех классов только в пяти школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.

Вместе с тем, ученики начального звена (1-4 классы) будут учиться очно во всех школах города.

"С понедельника, 8 ноября, в Житомирской общине возобновляется очное обучение для учеников ЖМЛ №1, СОШ №19, СОШ № 27, СОШ №32, Вересовской СОШ, а также для воспитанников школы юных десантников", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ученики 5-11 классов остальных школ и внешкольных образовательных учреждений будут учиться дистанционно из-за отсутствия 100% вакцинации работников.

Напомним, ранее в Житомирском горсовете сообщали, что с 8 ноября ученики только трех школ смогут вернуться к очному обучению после каникул.

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