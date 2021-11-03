Только три школы Житомира смогут вернуться к очному обучению после каникул
В Житомире с 8 ноября школы выходят с осенних каникул. Продолжат обучение в очном формате ученики 1-4 классов, а другие смогут вернуться за парты лишь в трех учреждениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседание исполкома Житомирского горсовета.
По словам заместителя мэра Житомира Марии Мисюровой, власти рассматривают вопрос начала обучения с 8 ноября, поскольку в "красной" зоне нужно работать начальной школе, садикам и заведениям общего среднего образования, где вакцинировано 100% персонала.
"На сегодняшний момент у нас есть три таких учреждения: городской лицей №1, школа №19 и школа №32, где 100% работников вакцинированы. Поэтому планируем, что в этих учреждениях все классы пойдут на обучение, дальше будем ожидать еще разъяснения Министерства образования относительно отстранения или дистанционной работы в дальнейшем", - рассказала Мисюрова.
Чиновница также отметила, что требование о вакцинации также касается и работников музыкальных школ, а также других учреждений внешкольного образования.
Напомним, если регион находится в "красной" зоне карантина, то школы могут работать только при 100% вакцинации работников.
Отметим, в Украине невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе уже с 8 ноября текущего года.