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Школи Житомира виходять з канікул: які заклади повернуться до очного формату

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Житомир, П'ятниця 05 листопада 2021 15:34
Школи Житомира виходять з канікул: які заклади повернуться до очного формату Фото: школи Житомира виходять з канікул 8 листопада (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Житомирі з 8 листопада школярі повертаються з осінніх канікул. Однак до очної форми навчання зможуть повернутися учні усіх класів лише у п’яти школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської міської ради.

Разом з тим, учні початкової ланки (1-4 класи) навчатимуться очно у всіх школах міста.

"З понеділка, 8 листопада, у Житомирській громаді відновлюється очне навчання для учнів ЖМЛ №1, ЗОШ №19, ЗОШ № 27, ЗОШ №32, Вересівської ЗОШ, а також для вихованців Школи юних десантників", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що учні 5-11 класів решти шкіл та позашкільних освітніх закладів навчатимуться дистанційно через відсутність 100 % вакцинації працівників.

Нагадаємо, раніше у Житомирській міськраді повідомляли, що з 8 листопада учні лише трьох шкіл зможуть повернутися до очного навчання після канікул.

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