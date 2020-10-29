Школы Запорожья выходят из каникул, большинство классов будут учиться онлайн

Фото: школы (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В Запорожье с понедельника, 2 ноября, школы возобновят обучение после каникул. При этом все, кроме младших классов, будут обучаться дистанционно.

Об этом в Facebook написал мэр Запорожья Владимир Буряк.

По его словам, очное обучение в школах будет проводиться лишь для учеников 1-4 классов.

"Ученики школ находятся на каникулах до понедельника. После этого их обучение будет организовано дистанционно, за исключением детей, обучающихся в 1-4 классах - у них будут уроки в классах с соблюдением необходимых требований карантина", - написал Буряк.

Также в городе продолжают работать детские сады.

Напомним, что Минобразования призвало школы перейти на двухнедельные каникулы с 15 октября из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине. Соответствующую рекомендацию обнародовал и Кабинет министров.

Ранее сообщалось, что с 28 октября возобновили обучение в школах Ивано-Франковска. При этом обучение будет проводиться в обычном режиме.

Также РБК-Украина писало, что с 29 октября возобновили обучение в школах Киева. После завершения каникул на дистанционном обучении будут находить семь школ столичных.