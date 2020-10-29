Школи Запоріжжя виходять з канікул, більшість класів навчатимуться онлайн

Фото: школи (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

У Запоріжжі з понеділка, 2 листопада, школи відновлять навчання після канікул. При цьому всі, крім молодших класів, будуть навчатися дистанційно.

Про це в Facebook написав мер Запоріжжя Володимир Буряк.

За його словами, очне навчання в школах буде проводитися лише для учнів 1-4 класів.

"Учні шкіл перебувають на канікулах до понеділка. Після цього їх навчання буде організовано дистанційно, за винятком дітей, які навчаються в 1-4 класах - у них будуть уроки в класах з дотриманням необхідних вимог карантину", - написав Буряк.

Також в місті продовжують працювати дитячі садки.

Нагадаємо, що Міносвіти закликало школи перейти на двотижневі канікули з 15 жовтня через складну ситуацію з коронавірусів в Україні. Відповідну рекомендацію оприлюднив і Кабінет міністрів.

Раніше повідомлялося, що з 28 жовтня відновили навчання в школах Івано-Франківська. При цьому навчання буде проводитися в звичайному режимі.

Також РБК-Україна писало, що з 29 жовтня відновили навчання в школах Києва. Після завершення канікул на дистанційному навчанні будуть знаходити сім шкіл столичних.